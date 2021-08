Große Nachfrage nach Ausbildung zum Forstwirt

Schwerin. Die derzeit intensiv geführte Debatte um Klima- und Umweltschutz hat auch das Interesse junger Leute an den sogenannten grünen Berufen gesteigert. Wie Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Mittwoch mitteilte, gingen für das neue Lehrjahr 329 Bewerbungen für den Beruf Forstwirtin/Forstwirt ein. Das seien mehr als doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren. Aufgrund der großen Nachfrage sei die Zahl der Lehrstellen von 60 auf 90 erhöht worden, hieß es. Die Brutto-Ausbildungsgehälter seien mit etwa 1100 Euro monatlich überdurchschnittlich hoch.

Laut Backhaus unterstützt das Land die Forstwirt-Ausbildung jährlich mit rund zwei Millionen Euro. Die praktische Lehre werde in Forstämtern der Landesforst oder in privaten Betrieben absolviert. Berufsschul- und überbetriebliche Ausbildung finde in Güstrow-Bockhorst statt. Dort wurde kurz vor dem Start des Lehrjahres am 1. September am Mittwoch eine neue Ausbildungsstätte übergeben. Das in Holzrahmen-Bauweise errichtete Gebäude ersetze zwei marode Garagen, in denen zuvor unterrichtet worden sei.

