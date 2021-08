Corona-Inzidenz auf 29,2 gestiegen: Auch Schwerin orange

Rostock. Nach 136 gemeldeten Corona-Neuinfektionen am Dienstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern auf 29,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen gestiegen. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 17,4, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte.

Mit Schwerin erreichte die zweite Stadt die Warnstufe 2 (orange) auf der Corona-Ampel des Landes. Rostock befindet sich bereits seit Sonntag in dieser Stufe. In der Hansestadt gelten ab dem kommenden Montag weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, wie Testpflichten für Ungeimpfte.

In Rostock ist die Inzidenz landesweit mit 60,2 am höchsten, gefolgt von Schwerin mit 54,4 und dem Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 40,6. Am niedrigsten ist sie im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 8,1.

Die Zahl der gemeldeten Krankenhauspatienten mit Covid-19 liegt bei 20 (plus eins zum Montag) und ist damit weiter gering. Auf einer Intensivstation werden laut Landesamt fünf Patienten behandelt, was keine Veränderung zum Montag darstellt. Das Lagus meldete für Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag keinen neuen Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, so dass die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie weiter bei 1184 liegt.

Insgesamt wurde laut Landesamt im Nordosten bisher bei 45.306 Menschen eine Corona-Infektion nachgewiesen, etwa 43.400 gelten als genesen. Vollständig geimpft sind den Angaben zufolge 57,1 Prozent der Bevölkerung im Land. Mindestens eine Impfdosis haben 61,6 Prozent erhalten.

© dpa-infocom, dpa:210817-99-875144/2