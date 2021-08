Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Kriminalität Unbekannte stehlen an Metallaufschriften von Grabsteinen

Demmin. Pietätlose Diebe haben in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) mehrfach Metallbuchstaben von Grabsteinen gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, wurden seit Ende Juli vier solcher Fälle auf einem Friedhof angezeigt. Zuletzt habe ein 70-jähriger Demminer festgestellt, dass der Name seiner verstorbenen Frau auf dem Grabstein fehlte. Als Tatzeit werde der 6. bis 12. August angenommen.

Zuvor waren schon Buchstaben und Jahreszahlen von anderen Gräbern sowie Verzierungen und metallene Grabeinfassungen abmontiert und entwendet worden. Die Polizei vermutet Buntmetalldiebe hinter diesen Diebstählen von Messing- und Bronzeteilen. Der reine Sachschaden wird bisher auf eine vierstellige Summe geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:210817-99-873193/2