Auto erfasst Mädchen auf Gehweg: Drogenverdacht

Rastow. Bei einem Unfall hat ein Autofahrer in Rastow (Ludwigslust-Parchim) mit seinem Wagen zwei Kinder auf einem Gehweg erfasst und verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erläuterte, kamen die beiden neunjährigen Mädchen nach dem Unfall am Montag in eine Klinik. Sie sollen nicht schwer verletzt sein. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Fahrer unter Drogeneinfluss gestanden haben. Das gehe aus einem Vortest hervor.

Warum der 31-Jährige in dem Dorf südlich von Schwerin mit dem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam und auf den Gehweg fuhr, sei noch unklar. Er habe aber nach dem Vorfall angehalten. Führerschein und Autoschlüssel habe der Mann abgeben müssen. Ein anderer Autofahrer habe sich umgehend um die beiden verletzten Kinder gekümmert.

© dpa-infocom, dpa:210817-99-871559/2