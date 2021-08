Corona-Inzidenz in MV auf 25,6 gestiegen

Rostock. Nach 27 gemeldeten Corona-Neuinfektionen am Montag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern um 0,6 auf 25,6 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen gestiegen. Vor einer Woche lag der Wert bei 17,8, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte.

In Rostock ist die Inzidenz landesweit mit 56,4 am höchsten und die landeseigene Corona-Ampel zeigte am Montag den zweiten Tag in Folge orange für die Hansestadt. Sollte dies auch am Dienstag so bleiben, müssten die Schüler und Schülerinnen dort laut den Vorgaben aus dem Bildungsministerium ab Mittwoch in der Schule wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Maskenpflicht war erst am Montag nach den ersten zwei Schulwochen im ganzen Land beendet worden.

Weitere Folgen für das öffentliche Leben in Rostock blieben am Montag offen. Frühestens ab kommendem Montag könnte es nach Angaben aus der Verwaltung "Testerfordernisse" geben und könnten Maßnahmen für Veranstaltungen mit mehr als 1250 Personen im Innenbereich und mehr als 2500 Personen im Freien nötig werden.

Orange auf der Corona-Ampel steht für ein mittleres Infektionsgeschehen. Für die Ampel werden neben der Inzidenz auch die Klinikeinweisungen für Corona-Patienten und die Belegung der Intensivbetten berücksichtigt. Gelb (geringes Infektionsgeschehen) zeigt die Corona-Ampel in Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Inzidenz betrug in der Landeshauptstadt am Montag 41,8 und in dem Landkreis 39,2. In allen anderen Regionen des Landes zeigt die Corona-Ampel grün (kontrollierte Situation).

Das Lagus meldete für Mecklenburg-Vorpommern am Montag keinen neuen Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, so dass die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie weiter bei 1184 liegt. Die Zahl der gemeldeten Krankenhauspatienten mit Covid-19 liegt bei 19 (minus eins zum Vortag). Auf einer Intensivstation werden laut Landesamt fünf Patienten behandelt, drei mehr als am Sonntag.

Insgesamt wurde laut Landesamt im Nordosten bisher bei 45 170 Menschen eine Corona-Infektion nachgewiesen, etwa 43 367 gelten als genesen. Vollständig geimpft sind den Angaben zufolge 56,8 Prozent der Bevölkerung im Land. Mindestens eine Impfdosis haben 61,5 Prozent erhalten.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-862502/2