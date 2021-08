Wohlfahrtsverband: Handeln gegen soziale Ungleichheiten

Bedürftige schauen sich die Sachen an, die an einem "Gabenzaun" abgelegt wurden.

Schwerin. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Mecklenburg-Vorpommerns hat die Parteien im Land aufgefordert, Lehren aus der Corona-Pandemie zu ziehen und den Sozialstaat zu stärken. "Wie durch ein Brennglas wurden in den vergangenen Monaten bestehende soziale Ungleichheiten und Handlungsbedarfe unserer Gesellschaft deutlich", erklärte Landesverbandschef Friedrich Wilhelm Bluschke am Montag in Schwerin. Dies betreffe vor allem die Arbeitsbedingungen in der Pflege, den Bereich Bildung und die Digitalisierung.

In seinem jetzt vorgelegten 16-seitigen Forderungspapier zur Landtagswahl verlangt der Paritätische unter anderem einen gesetzlich festgelegten Personalschlüssel in der Kindertagesbetreuung und zusätzliches Personal zur Umsetzung inklusiver Bildungs- und Betreuungsaufgaben. Die Ausbildungsplatzkapazitäten in der Erzieherausbildung sollen aufgestockt werden. Für die Jugend- und Schulsozialarbeit sollen nicht nur EU-, sondern zusätzlich auch Landesmittel bereitgestellt werden.

Um Betroffene und Angehörige von Pflegekosten zu entlasten, solle das Land die Investitionskosten der Heime übernehmen und im Bund auf eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung dringen. Menschen mit Behinderungen sollten umfassend am Alltagsleben teilhaben können, Barrieren abgebaut werden. Zudem fordert der Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege wirkungsvolle Maßnahmen gegen Armut. "Unsere Forderungen sollen eine Basis bieten für Gespräche und Diskussionen um eine nachhaltige und zukunftsfähige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik", sagte Bluschke. Es gehe um die Sicherung des Gemeinwohls, der Daseinsvorsorge und demokratischer Strukturen.

