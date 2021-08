Drese: Immer mehr Partner unterstützen Ehrenamtskarte MV

Schwerin. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat sich zufrieden gezeigt mit der Entwicklung der Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern. Inzwischen profitierten 3700 Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagierten, von den mit der Karte gewährten Vergünstigungen. "Wir sind vor einem Jahr mit etwa 60 Partnern gestartet, jetzt haben wir 220 Partner mit rund 570 Angeboten im gesamten Land", teilte Drese am Montag in Schwerin mit.

Die ersten Ehrenamtskarten waren am 17. August 2020 überreicht worden und sie ermöglichten den Besitzern damals vergünstigten Eintritt in landeseigene Museen. Inzwischen gehören dem Ministerium zufolge zu den Partnern auch Einzelhändler, Tankstellen, Fast-Food-Filialen, Bäckereien, Autovermieter, Krankenkassen, Restaurants, Hotels und Freizeiteinrichtungen. Diese böten den Karteninhabern Rabatte oder besondere Leistungen.

"Daran sieht man das große Herz für das Ehrenamt in unserem Land. Ich bin dankbar für dieses soziale Engagement vieler Unternehmen, Freizeitstätten, Einrichtungen, Institutionen und Vereine", sagte die Ministerin. Jüngste Partner der Ehrenamtskarte MV seien die Bäckerei-Kette "Lila Bäcker" mit über 110 Filialen, das "Café Sisters" in Wismar und der Natur- und Umweltpark in Güstrow.

Die Ehrenamtskarte MV ist ein Gemeinschaftsprojekt des Sozialministeriums, der Ehrenamtsstiftung MV und der acht vom Land geförderten Mitmachzentralen. Um die Karte zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört der Nachweis von mindestens fünf Stunden Ehrenamt pro Woche in den vergangenen drei Jahren. Für Jugendliche genügt der Nachweis für ein Jahr. "Wir wollen mit den Kriterien sicherstellen, dass die Ehrenamtskarte keine Massenware ist, sondern eine Würdigung und ein Dankeschön für stark bürgerschaftlich engagierte Menschen in unserem Land", sagte Drese.

