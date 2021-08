Blitz setzt Scheune und Wohnhaus in Brand

Mölschow. Bei einem Blitzeinschlag in der Gemeinde Mölschow auf Usedom ist eine Scheune und ein Wohnhaus in Brand geraten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 175.000 Euro. Zunächst schlug ein Blitz am Freitagabend in das Reetdach der Scheune ein und entfachte ein Feuer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Schnell hätten die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude übergegriffen. In der Scheune lagerte den Angaben zufolge eine Gasflasche, die auf Grund der Hitze explodierte. Durch die Explosion sei ein drittes Gebäude beschädigt worden.

Knapp 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bannemin, Zinnowitz, Trassenheide, Karlshagen und Wolgast waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Scheune sei komplett niedergebrannt. Das angrenzende Wohnhaus habe zwar vor der vollständigen Zerstörung gerettet werden können, sei jedoch nicht mehr bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.

