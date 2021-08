Ausschreitungen nach Zweitliga-Derby in Hamburg

Hamburg. Im Zusammenhang mit dem Hamburger Zweitliga-Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV (3:2) ist es in Hamburg zu mehreren Ausschreitungen gekommen. Bereits am Freitagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa 100 Fans beider Lager im Bereich Max-Brauer-Allee/Mumsenstraße, wie die Polizei mitteilte. Zwei Polizeibeamte seien dabei verletzt worden, einer davon schwer am Arm. Unweit hätten HSV-Fans auf einer Baustelle randaliert.

Die Lage am Millerntorstadion sei friedlich geblieben. Nur zu Beginn des Spiels kam es den Angaben zufolge zu einem Zwischenfall - Pyrotechnik wurde gezündet. Am Hans-Albers-Platz sei es zu Flaschenwürfen gegen die Einsatzkräfte der Polizei gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Im Verlauf des Abends wären Fußballfans immer wieder aneinander geraten. An der Holstenstraße habe die Polizei einen Wasserwerfer für Lautsprecherdurchsagen genutzt. "Gegen Mitternacht beruhigte sich die Lage dann", sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Insgesamt waren mehr als 700 Polizeibeamte, davon etwa 100 auswärtige Kräfte, im Einsatz. Zwei Menschen wurden den Angaben zufolge in Gewahrsam genommen, ein Mensch wurde festgenommen.

© dpa-infocom, dpa:210814-99-837689/2