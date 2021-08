Unfälle 77-Jähriger landet mit Auto in Straßenbahn-Gleisbett

Rostock. Ein 77 Jahre alter Mann ist in der Südstadt von Rostock mit seinem Auto ins Gleisbett der Straßenbahn geraten und dabei schwer verletzt worden. Zwei Mitfahrende wurden ebenfalls verletzt. Alle drei kamen laut Polizei in ein Krankenhaus. Das Auto wurde aus den Gleisen geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 35.000 Euro. Die Straße sowie die Straßenbahnlinie waren für mehrere Stunden gesperrt.

