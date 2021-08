Linke in MV startet Wahlkampftour entlang der Ostsee

Kühlungsborn. Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern sucht in beliebten und derzeit vielbesuchten Badeorten den Kontakt zum Wähler. Am Samstag startete die Oppositionspartei in Kühlungsborn eine mehrtägige Bühnentour entlang der Ostsee. Die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Simone Oldenburg, und der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, reisten am Vormittag mit der Bäderbahn "Molli" an und suchten bereits in der Bahn das Gespräch mit Passagieren, vor allem Urlaubsgästen.

Auf der Bühne an der Seebrücke erläuterten beide Spitzenpolitiker die Positionen ihrer Partei und warben um Stimmen. "Wir sind ein wunderschönes Land, aber in einigen Bereichen immer noch abgehängt. MV braucht endlich sozialen Schwung, vor allem bei der Bildung, bei Löhnen und wenn es darum geht, Kinder- und Altersarmut anzupacken", erklärte Oldenburg.

In Mecklenburg-Vorpommern finden Landtags- und Bundestagswahl zeitgleich am 26. September statt.

