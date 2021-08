97 neue Coronafälle: Inzidenz klettert landesweit über 20

Rostock. Nach 97 registrierten Corona-Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern erstmals seit Ende Mai wieder über den Wert von 20 gestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag mitteilte, wurde eine Inzidenz von 21,4 Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen errechnet. Der Zuwachs an Neuansteckungen fiel um etwa die Hälfte höher aus als vor einer Woche. Am vorigen Freitag waren 67 neue Infektionen gemeldet worden, an diesem Donnerstag 69.

In der Statistik des Landesamtes für diesen Freitag sind allerdings 10 Neuinfektionen noch nicht enthalten, die aus der Landeshauptstadt Schwerin gemeldet wurden. Darunter waren erneut auch Kita- und Schulkinder. Landesweit wurden dem Lagus inzwischen 56 infizierte Schüler gemeldet.

Der generelle Trend zeigte sich vor allem in Rostock. Allein dort wurden 41 neue Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 44,9 und näherte sich damit der Schwelle von 50, ab der zusätzliche Schutzmaßnahmen angeordnet werden können - sofern auch die Zahl der Klinik- und Intensivpatienten spürbar wächst. In die Risikobewertung fließen neben der Inzidenz die Krankenhauseinweisungen und die Auslastung der Intensivstationen ein. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim lag die Inzidenz bei 40,6. Den geringsten Wert weist weiterhin die Mecklenburgische Seenplatte mit 3,1 auf.

Das Lagus meldete keinen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung, so dass die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie weiter bei 1184 liegt. Insgesamt wurde laut Landesamt im Nordosten bisher bei 45 054 Menschen eine Corona-Infektion nachgewiesen, etwa 43 300 gelten als genesen.

Die Zahl der Krankenhauspatienten mit Covid-19 nahm am Freitag um 3 auf 20 zu. Auf einer Intensivstation werden laut Landesamt wie am Vortag zwei Patienten behandelt.

Vollständig geimpft sind den Angaben zufolge 906 000 Menschen und damit 56,3 Prozent der Bevölkerung im Land. Die erste Impfdosis haben 61,3 Prozent erhalten.

