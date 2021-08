Offene Gärten laden zur Sommernacht

Schwerin. Gartenfreunde können am Samstagabend im ganzen Land im Grünen Musik hören, Lesungen oder Ausstellungen besuchen oder sich Pflanzen anschauen. Anlässlich der "Sommernacht der Gärten" öffnen überwiegend private Grünanlagen für Besucher. 30 Teilnehmer gebe es, sagte, Jutta Brandt, Vorsitzende des Vereins Offene Gärten in MV. Die Aktion findet in den Städten Rostock und Schwerin sowie in allen Landkreisen statt. Das Programm starte in der Regel gegen 18.00 Uhr, sagte Brandt.

