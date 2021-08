Mann bedroht Bruder: Polizei beschlagnahmt diverse Waffen

Pampow. Die Polizei hat im Landkreis Ludwigslust-Parchim etliche Waffen und Munition bei einem Waffennarr beschlagnahmt. Dabei handelt es sich um einen 39-jährigen Tatverdächtigen, der unter anderem seinen Bruder vorher bedroht haben soll, wie ein Polizeisprecher in Ludwigslust am Donnerstag sagte. Zuvor war die Polizei in der Angelegenheit in Pampow und in Gammelin im Einsatz.

In Pampow hatte der bedrohte Bruder die Beamten gerufen. Dort in der Nähe in der Wohnung des Tatverdächtigen beschlagnahmte die Polizei mehrere Waffen. Dazu gehörten vier - teils mit Schalldämpfern und Zielfernrohren ausgestattete - Luftdruckgewehre, drei Schreckschusspistolen, eine scharfe Schrotflinte, zwei Macheten sowie jede Menge Munition und Pfeile für Armbrustwaffen.

Kurze Zeit danach sei der 39-Jährige angetrunken und um sich her schießend in Gammelin auf dem Grundstück eines Bekannten getroffen worden. Der Tatverdächtige flüchtete per Quad, wurde aber auf einem Feld gefasst. In einem auf dem Quad befestigten Koffer wurde scharfe Gewehrmunition entdeckt. Im Umfeld wurden weitere, wohl versteckte, Waffen und Munition gefunden.

Nun müsse sich der 39-Jährige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Waffen werden im Landeskriminalamt untersucht. Bei einem Atemalkoholtest seien mehr als zwei Promille gemessen worden. Der Mann war am Donnerstag noch in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft werde entscheiden, was mit ihm passieren soll, hieß es.

