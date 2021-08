Auto kracht bei Marlow gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Marlow. Zwei Männer im Alter von 21 Jahren sind bei einem Unfall auf der L181 bei Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer am späten Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, kam mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die beiden Insassen aus dem Pkw. Der Fahrer wurde per Rettungshubschrauber und der Beifahrer mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210812-99-811787/2