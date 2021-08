Fahrer übermüdet: zwei Schwerverletzte bei Unfall

Lübtheen. Bei einem Unfall in Lübtheen (Ludwigslust-Parchim) sind zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, war ein 76 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, wo beide Fahrzeuge am Sonntag frontal zusammenstießen. Unfallursache sei Übermüdung bei dem Rentner gewesen. Der 76-Jährige und der 37 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos kamen in Krankenhäuser, die Landesstraße 06 sei zur Bergung längere Zeit gesperrt gewesen. Der Sachschaden wurde auf etwa 12 000 Euro geschätzt.

