Erhöhte Polizeipräsenz nach Gewaltakten in Schwerin

Schwerin. Bei einer Schlägerei und einem gewalttätigen Angriff in einem Döner-Imbiss sind am Sonntagabend in Schwerin mehrere Menschen verletzt worden. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen im Stadtteil Muesser Holz aus, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizeipräsenz in dem Stadtteil sei erhöht worden, in der Nacht sei es jedoch ruhig geblieben, hieß es.

Den Angaben zufolge waren zunächst drei Männer mit einer größeren Gruppe in Streit geraten. Dabei wurde ein Mann aus der Gruppe verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatten Zeugen zudem von Schüssen berichtet, die während der Auseinandersetzung abgegeben worden sein sollen. Anhand der Schilderungen sei von einer Schreckschusspistole auszugehen, sagte die Polizei. Gefunden wurde eine solche Waffe aber nicht.

Stunden später stürmten dann mehrere Männer in einen Döner-Imbiss und griffen dort drei andere mit Flaschen an, berichtete die Polizei weiter. Zwei der Männer mussten wegen Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Hintergründe der Taten waren zunächst unklar.

