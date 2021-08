Fahrerin verstellt Autositz und rammt dann Nachbarhaus

Sassnitz. Einen Schaden von mindestens 55 000 Euro hat eine Autofahrerin auf der Insel Rügen verursacht, weil sie während der Fahrt ihren Sitz verstellte. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, rutschte dadurch der Sitz der 81-Jährigen beim Herausfahren aus ihrer Garage so weit nach hinten, dass sie nicht mehr an die Bremse kam. So rollte der Wagen am Sonntag in Sassnitz quer über die Straße gegen ein gegenüberliegendes Haus und beschädigte eine Mauer. Die Feuerwehr rückte nach dem Aufprall an, um die Mauer abzustützen. Ein Statiker müsse nun die Standfestigkeit des Hauses prüfen. Die Frau sei äußerlich unverletzt geblieben.

