16 neue Corona-Fälle in MV: Inzidenz steigt auf 17,4

Rostock. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten am Sonntag 16 neu nachgewiesene Fälle - nach 20 am Samstag und 3 vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die Inzidenz stieg auf 17,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Am Samstag hatte der Wert noch 16,6 betragen und vor einer Woche 8,2.

Die Gesamtzahl der Todesfälle im Nordosten im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung blieb unverändert bei 1183. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern blieb stabil bei 5, keiner von ihnen musste den Angaben zufolge intensivmedizinisch behandelt werden.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat die landesweit höchste Inzidenz mit 33,1, die geringste der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 5,8. Insgesamt wurde laut Landesamt bisher bei 44 739 Menschen im Nordosten eine Infektion nachgewiesen, 43 188 gelten inzwischen als genesen.

Vollständig geimpft sind den Angaben zufolge Stand Freitag 54,0 Prozent der Bevölkerung. Die erste Impfdosis haben 60,4 Prozent erhalten.

