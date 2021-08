Mann flüchtet vor Polizisten und stürzt aus dem Fenster

Dömitz. Weil er sich seiner Verhaftung entziehen wollte, ist ein 34-Jähriger auf den Dachboden eines Hauses in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) geflüchtet und dort aus dem Fenster sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde er lebensbedrohlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten trafen den stark alkoholisierten Mann am frühen Sonntagmorgen im Flur eines Mehrfamilienhauses an. Nachdem sie festgestellt hatten, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, ging dieser gegen die Polizisten vor und wollte sich der Verhaftung entziehen. Er flüchtete auf den Dachboden, wo er aus dem Fenster stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde Anzeige wegen tätlichen Angriffs erstattet.

