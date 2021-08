Greifswalder FC vor Spiel des Jahres: Augsburg kommt

Greifswald. Der Greifswalder FC steht vor dem wichtigsten Spiel des Jahres. Der pommersche Oberligist erwartet heute (15.30 Uhr) den Bundesligisten FC Augsburg. Es geht um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. In der Stadt herrscht Fußballfieber. 4800 Zuschauer sind unter strengen Corona-Auflagen in der Arena erlaubt. Das Leistungsgefälle zwischen Fünft- und Erstligist ist jedoch riesig. Zudem konnte der Außenseiter im Vorfeld keine Standortbestimmung vornehmen. "Es ist unser erstes Pflichtspiel seit sieben Monaten", sagte Roland Kroos, Technischer Direktor des GFC und Vater von Real-Madrid-Profi Toni Kroos.

Die Greifswalder haben am Freitag Ex-Profi Robert Müller verpflichtet. Der Abwehrmann stand zuletzt bei Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching unter Vertrag und ist für den GFC sofort spielberechtigt.

