Notfälle Sperrung der A20 in Richtung Stettin nach Autobrand

Rostock. Die Autobahn A20 ist in Richtung Stettin wegen eines brennenden Autos in Höhe Neubrandenburg für etwa eine Stunde gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, war die Sperrung am Freitag von etwa 13 bis 14 Uhr. Ein Wagen hatte aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Kurz hinter der Anschlussstelle Neubrandenburg Nord habe das Fahrzeug auf dem Standstreifen gestoppt. Die vier Insassen hätten sich rechtzeitig gerettet und seien unverletzt geblieben. Das Auto brannte den Angaben zufolge aus, das Feuer habe die Fahrbahn beschädigt. Der Schaden werde auf rund 3000 Euro geschätzt.

