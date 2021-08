Greifswald für Klimaschutz ausgezeichnet

Greifswald. Die Stadt Greifswald ist als erste Kommune in Mecklenburg-Vorpommern für ihre Bemühungen zum Klimaschutz mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden. Die Geschäftsführerin der Award-Bundesgeschäftsstelle, Ilga Schneider, überreichte den Preis am Freitag im Greifswalder Rathaus. Dabei waren auch Energieminister Christian Pegel (SPD) und Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne).

Der Preis ist europaweit bereits mehr als 780 Kommunen verliehen worden. Er soll die Erfolge von Kommunen bei Energieeffizienz und Klimaschutz sichtbar machen und sie vernetzen. Die Initiatoren erhoffen sich davon weitere Impulse für kommunale Initiativen zur Energieeinsparung und zum Schutz des Klimas.

Die Preisverleihung war Teil des diesjährigen Aktionswochenendes zum Tag der Erneuerbaren Energien. In Mecklenburg-Vorpommern können sich Interessierte über klimafreundliche und nachhaltige Energieversorgung informieren. Dazu sind bis Sonntag landesweit 18 Veranstaltungen geplant. So gibt am Samstag in Schwerin der regionale Versorger Wemag Auskunft über seinen Batteriespeicher. Der Landesverband Erneuerbare Energien ermöglicht Besuchern des Windparks Groß Schwiesow bei Güstrow den Aufstieg auf einen der Windtürme. Zu den meisten der Veranstaltungen sind wegen der Corona-Schutzvorschriften und begrenzter Besucherzahlen Anmeldungen erforderlich.

