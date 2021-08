Land plant EU-Projekt für größten See bei Neustrelitz

Neustrelitz. Der größte See in der Region Neustrelitz - der Zierker See - soll in den nächsten Jahren deutlich sauberer werden. Das hat Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) angekündigt. Zusammen mit der Stadt soll ein EU-Projekt aufgelegt werden, über das Nährstoffeinträge bis 2027 möglichst stark verringert werden. Der 2,6 Kilometer lange, aber sehr trübe See gehört zur bundeseigenen Havel-Wasserstraße und wird zunehmend auch von Bootstouristen genutzt, die zum Stadthafen wollen. Das Konzept dazu besprachen die Stadtvertreter mit dem Minister am Donnerstagabend auf einer Sitzung in Neustrelitz.

"Wir haben beim Zierker See schon viel erreicht, aber es wird immer noch zuviel Phosphor eingetragen", bilanzierte der Minister die letzten 20 Jahre. So seien Kläranlagen und Abwässerkanäle erneuert, viele Graskarpfen abgefischt und landwirtschaftliche Einträge reduziert worden. Trotzdem gelangten weiter jährlich rund 600 Kilogramm Phosphor in den 340 Hektar großen See. "Das müssen mindestens 100 Kilogramm weniger werden." Eine von Stadtvertretern geforderte Entschlammung des flachen Gewässers, das im Schnitt nur 1,6 Meter tief ist, schloss Backhaus aber aus. Dies sei kein Weg.

Hintergrund des millionenschweren Projektes ist die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Für sauberere Seen seien auch Flächentausche mit Bauern möglich. Insgesamt stünden dem Land 60 Millionen Euro zur Verfügung. Wie teuer das Neustrelitzer Projekt konkret wird, könne man aber noch nicht sagen.

© dpa-infocom, dpa:210806-99-737849/2