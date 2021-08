Bombendrohung an Schule aufgeklärt: Tat eingeräumt

Stavenhagen. Nach einer Bombendrohung zum Schulbeginn in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) droht dem jugendlichen Verursacher eine empfindliche Geldstrafe. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag in Neubrandenburg sagte, hat der Jugendliche die Tat an der Gesamtschule vom Montag eingeräumt und als Motiv "Langeweile" angegeben. Nun werde er sich wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" und Bedrohung verantworten müssen. Für solche Straftaten kann ein Gericht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe verhängen.

Die Bombendrohung war am Montag gegen 8.30 Uhr bei der Schule eingegangen. Mehr als 600 Schüler und 50 Lehrkräfte mussten das Gebäude räumen. Da nichts Explosives gefunden wurde und echte Gefahr nach gut zwei Stunden ausgeschlossen war, konnte die Schule ab 10.45 Uhr wieder neu beginnen. Die Polizei kam dem Verursacher durch eine Anrufrückverfolgung auf die Spur. An der Schule lernen Kinder der Klassenstufen 5 bis 12.

Bei ähnlichen Fällen an Schulen wurden meist Geldstrafen in Höhe von bis zu 1000 Euro verhängt.

© dpa-infocom, dpa:210803-99-680889/2