Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß westlich von Rostock

Bei einem Auto-Unfall auf der Bundesstraße 105 nahe Bartenshagen (Landkreis Rostock) sind am Donnerstag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sind am Morgen aus bisher ungeklärter Ursache zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer und ein weiterer Insasse kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die B105 war in Höhe des Abzweig nach Bartenshagen-Parkentin zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. An beiden Autos entstand hoher Schaden. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.

