Hansa Rostock verpflichtet Probespieler Malone

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat wenige Tage vor Saisonstart den Probespieler Ryan Malone unter Vertrag genommen. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb einen Einjahresvertrag bis zum Sommer 2022, teilte der Verein am Dienstag mit. Der US-Amerikaner kommt vom Viertligisten VfB Lübeck, für den er in der vergangenen Saison 23 Drittliga-Spiele (2 Tore) bestritt. Malone war bereits mit Hansa im Trainingslager und wurde in den Testspielen gegen Viktoria Berlin und den VfL Wolfsburg eingesetzt. Sportvorstand Martin Pieckenhagen nannte den Amerikaner "einen robusten Defensivallrounder". Malone erhält die Rückennummer 16.

© dpa-infocom, dpa:210720-99-450256/2