Rostock. Mit einem Los in der Bingo-Lotterie hat ein unbekannter Spieler im Landkreis Nordwestmecklenburg rund 700.000 Euro gewonnen. Wie die Lotto-Gesellschaft am Montag in Rostock mitteilte, wurde der Jackpot mit einem sogenannten Dreifach-Bingo geknackt. Es sei bereits der 15. und gleichzeitig der dritthöchste Großgewinn des Jahres. Als Großgewinn wird eine Betrag von mehr als 50.000 Euro bezeichnet.

