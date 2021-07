Retter suchen 35 Jahre alten Badegast in Ostsee vor Zingst

Zingst. In der Ostsee vor der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Vorpommern-Rügen) wird ein 35 Jahre alter Badegast vermisst. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, war der Mann trotz starken Windes und Wellenganges am Sonntagabend zum Schwimmen in die Ostsee gegangen. Zeugen hätten beobachtet, wie der Vermisste von Buhnen bei Zingst ins Wasser sprang und alarmierten die Retter. Der Schwimmer soll nach dem Sprung nicht wieder aufgetaucht sein. Erste Rettungsaktionen, auch mit Hubschraubern und einer Drohne, blieben ohne Erfolg. Die Wasserschutzpolizei setzte die Suche am Montag fort.

Am Wochenende waren im Nordosten vier Männer beim Baden ums Leben gekommen. Seit Beginn der Badesaison registrierte die MV-Wasserschutzpolizei bisher 14 Todesfälle beim Baden. Im gesamten Vorjahr 2020 hatte es in Mecklenburg-Vorpommern 6 Tote bei Badeunfällen, im heißen Sommer 2019 laut Polizei 18 Todesfälle beim Baden in Ostsee und Binnenseen gegeben.

