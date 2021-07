Hansa Rostock verpflichtet Abwehrspieler Rizzuto

Rostock. Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat Calogero Rizzuto verpflichtet. Wie der Aufsteiger am Samstag mitteilte, erhält der 29 Jahre alte Außenverteidiger beim Aufsteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Der Deutsch-Italiener hatte seit Dienstag bei den Mecklenburgern zur Probe mittrainiert und dabei überzeugt. Rizzuto stand bis Ende Juni beim FC Erzgebirge Aue unter Vertrag, für den er insgesamt 134 Zweitliga-Spiele absolviert hat.

"Mit Calogero Rizzuto haben wir einen routinierten und vor allem Zweitliga-erfahrenen Mann für die Außenbahnen verpflichten können, der in den vergangenen Jahren zum Stammpersonal in Aue gehörte", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen. "In den vergangenen Tagen konnten wir uns von seinen Qualitäten noch einmal überzeugen und es hat sich gezeigt, dass er auch vom Typ her sehr gut in unser Team passt." Rizzuto erhält beim FC Hansa die Rückennummer 27.

