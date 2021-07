Lkw-Fahrer verliert Bewusstsein und stirbt im Krankenhaus

Eldetal. Ein 56 Jahre alter Lastwagenfahrer ist während der Fahrt auf der Autobahn bewusstlos geworden und wenig später im Krankenhaus gestorben. Er war am Donnerstagnachmittag auf der A19 in Richtung Berlin unterwegs, als er kurz hinter dem Rastplatz Eldetal West (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sein Bewusstsein verlor, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw kam nach links von der Straße ab, krachte gegen die Schutzplanke und kam dann zum Stehen. Ersthelfer bargen den Mann und begannen umgehend mit seiner Reanimation. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er kurze Zeit später starb.

