Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall auf Usedom

Usedom. Bei einem Verkehrsunfall auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind fünf Menschen verletzt worden, eine Frau schwer. Ein 18 Jahre alter Autofahrer bemerkte nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 110 zu spät die vor ihm stehenden Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Auto zusammen. Die 64 Jahre alte Fahrerin wurde leicht, ihre 18 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Zwei gleich alte Mitfahrer des jungen Mannes wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in Kliniken.

Zur Bergung der schwer beschädigten Fahrzeuge war die einzige südliche Zufahrt zur Urlaubsinsel etwa eine Stunde, was zu Staus zwischen der Zecheriner Brücke und der Stadt Usedom führte. Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 40 000 Euro.

