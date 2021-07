Beachsoccer-Eurocup: Robben scheitern in erster K.o.-Runde

Rostock. Der Euro-Winners-Cup 2021 im portugiesischen Nazare ist für die Beachsoccer-Auswahl der Rostocker Robben beendet. Die Mannschaft musste sich am Donnerstag in der Runde der besten 32 Mannschaften der portugiesischen Auswahl von Casa Benfica de Loures mit 1:4 geschlagen geben. Den Treffer für die Rostocker gegen die mit einigen Weltmeistern im Kader angetretenen Portugiesen erzielte Sven Körner zum zwischenzeitlichen 1:2. In zwei Wochen beginnt für die Rostocker die Bundesliga mit der Auftaktrunde auf der HSV-Anlage in Norderstedt.

