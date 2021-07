14 Corona-Neuinfektionen gemeldet: Inzidenz steigt auf 3,0

Ein Mann hält einen Corona-Schnelltest in der Hand.

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 14 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, vier weniger als am Vortag. Die Inzidenz stieg auf nunmehr 3,0 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 0,9. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle im Land blieb konstant bei 1164.

Mit 9,4 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schwerin derzeit am höchsten. Den geringsten Wert kann der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 0,8 vorweisen.

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten beträgt 44.217. Als genesen gelten rund 43.000 Menschen. Derzeit werden drei Corona-Patienten in Kliniken behandelt. Ein Patient von ihnen befindet sich auf einer Intensivstation.

929.665 Menschen haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, knapp 726.000 gelten als vollständig geimpft.

© dpa-infocom, dpa:210714-99-383358/3