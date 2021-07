Vier Verletzte bei Auto-Zusammenstoß auf Insel Usedom

Mellenthin. Vier Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden - so lautet die Bilanz eines Unfalls auf der Insel Usedom. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erläuterte, stieß das Auto einer 58-jährigen Fahrerin am Dienstagabend bei Mellenthin (Vorpommern-Greifswald) beim Auffahren auf die Bundesstraße 111 mit einem anderen Wagen zusammen. Die Frau hatte vermutlich die Vorfahrt des anderen Autos übersehen.

Dabei wurde die Beifahrerin, die 33-jährige Tochter der mutmaßlichen Unfallverursacherin, so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Außerdem wurden die 58-Jährige und die beiden Insassen im anderen Auto verletzt.

Der Sachschaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung musste zur Bergung der Fahrzeuge längere Zeit gesperrt bleiben.

