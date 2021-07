Die Sonne scheint durch leichte Wolken am blauen Himmel.

Hochschulen Musikalische Ferienwoche an Hochschule für Musik und Theater

Rostock. Zu einer besonderen Kurswoche hat die Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock Nachwuchsmusiker eingeladen. Derzeit nehmen 40 junge Musiker aus Deutschland an der Young Academy Rostock (YARO) teil, wie die HMT am Dienstag mitteilte. Eine Woche lang nehmen sich demnach die Hochschuldozierenden Zeit, um mit den Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Leistungsniveaus an Stücken zu arbeiten. Die jungen Musiker zwischen 12 und 19 Jahren haben diese selbst gewählt.

Neben dem Einzelunterricht gebe es für alle die Möglichkeit, im Ensemble zu spielen. Besonders für die Jüngsten bedeute das eine große Herausforderung. Bei dem Instrumentenangebot stünden unter anderem "Nischeninstrumente" im Fokus. Ziel sei es, die Lehrkräfte an den Musikschulen in diesen Mangelfächern zu unterstützen.

Die Kurswoche endet mit Konzerten am Donnerstag und Freitag, bei denen die Nachwuchsmusiker auf der Bühne vor Publikum auftreten.

© dpa-infocom, dpa:210713-99-366928/2