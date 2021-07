Hanse Sail: Jubiläumsfeier in kleinerem Format

Rostock. Nach dem coronabedingten Ausfall im Vorjahr feiert die Hanse Sail in Rostock ihre 30. Auflage nun 2021 in kleinerer Form. Die Organisatoren stellten am Dienstag in Schwerin ein pandemiegerechtes Konzept für das größte Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern vor. Demnach soll es 15 räumlich getrennte Erlebnisbereiche geben. Einbezogen würden neben dem Stadthafen auch der IGA-Park sowie Warnemünde mit Promenade, Kurpark und Passagierkai.

Hauptveranstaltungsbereich bleibt der Stadthafen, an dem wieder zahlreiche Segel- und Traditionsschiffe festmachen und zu Tagesausfahrten einladen. Zugang zu dem umzäunten Revier erhalten geimpfte, genesene und getestete Menschen mit entsprechendem Nachweis. Bis zu 15 000 Menschen dürfen sich laut Landesverordnung gleichzeitig dort aufhalten.

In früheren Jahren drängten täglich mehr als 100 000 Sail-Besucher zu den Liegeplätzen der Segelschiffe. Die 30. Hanse Sail soll am 5. August beginnen und bis zum 8. August dauern.

