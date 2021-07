Weniger Verkehrsunfälle im ersten Halbjahr 2021

Schwerin. Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern registrierten Verkehrsunfälle ist im ersten Halbjahr 2021 weiter zurückgegangen. Doch hat sich der stark rückläufige Trend bei den Verkehrstoten nicht fortgesetzt. Wie das Innenministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte, kamen in den ersten sechs Monaten auf den Straßen des Landes 28 Menschen ums Leben. Das waren genau so viele wie im ersten Halbjahr 2020. Vor allem wegen des geringeren Verkehrsaufkommens infolge der Corona-Pandemie war damals die Zahl der Verkehrstoten um 40 Prozent gesunken.

Den vorläufigen Ministeriumsangaben zufolge wurden von Januar bis Juni bei landesweit 23.300 Unfällen 502 Menschen schwer verletzt. Das waren 3 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damals war der Rückgang mit fast 20 Prozent aber deutlich stärker ausgefallen. Knapp 1850 Verkehrsteilnehmer erlitten leichte Verletzungen, ein Rückgang zum ersten Halbjahr 2020 um 11 Prozent.

In Mecklenburg-Vorpommern waren im Jahr 2020 insgesamt 70 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, 18 weniger als 2019. Bei der Vorstellung der Jahresunfallstatistik hatte Innenminister Torsten Renz (CDU) den Rückgang auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebungen als erfreulich bezeichnet, zugleich aber betont, dass es Ziel bleiben müsse, die Zahl der Unfallopfer weiter zu senken. Er appellierte an die Kraftfahrer am Steuer, aufmerksam zu sein und nicht zu schnell zu fahren. Nicht angepasste Geschwindigkeit sei auch 2020 die Unfallursache Nummer eins gewesen, gefolgt von Vorfahrtsfehlern und Fahren unter Alkoholeinfluss.

