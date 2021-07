Eine neue Corona-Infektion in MV: Inzidenz bleibt bei 1,7

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntag eine neue Corona-Infektion gemeldet worden, vier weniger als am Samstag und genau so viel wie am Sonntag vor einer Woche. Das berichtete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock (Stand: 15.08 Uhr). Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche, verharrte bei 1,7. Zusammen mit Sachsen-Anhalt hat das Land damit den niedrigsten Wert aller Bundesländer.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich auf 44.187. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion blieb bei 1161 Menschen. Sechs Corona-Patienten werden in Kliniken behandelt, zwei davon auf Intensivstationen. Als genesen gelten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lagus-Angaben rund 42.964 Menschen.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 0,0. Den höchsten Wert gibt es in Nordwestmecklenburg mit 3,2.

Knapp 920.400 Menschen haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Freitag mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, knapp 696.900 gelten als vollständig geimpft.

