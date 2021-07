Lange hat die Corona-Pandemie den internationalen Tourismus lahmgelegt. Jetzt in der Hochsaison brummt es aber, vor allem an der Ostsee werden die Übernachtungsmöglichkeiten rar.

Tourismus Betten in MV gut gebucht: Viel mehr kurzfristige Anfragen

Rostock. Hotels, Pensionen oder auch Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern sind in der laufenden Hochsaison sehr gut gebucht. Manche Häuser berichteten von einer nahezu 100-prozentigen Belegung, sagte die Sprecherin des Landestourismusverbands, Katrin Hackbarth, der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem an der Ostseeküste seien jetzt im Juli nur noch vereinzelt Kapazitäten frei.

Auch aus Binz auf Rügen werde über alle Beherbergungsarten hinweg eine gute Buchungslage geschildert. Es sei aber zu beobachten, dass die coronabedingte Absage der Störtebeker-Festspiele in Ralswiek sich auch auf die Buchungslage auswirke. Zufrieden sind auch die Vermieter auf Usedom oder im Sternberger Seenland.

Dabei sei allerdings auffällig, dass sich der Trend zu immer kurzfristigeren Buchungen beschleunigt hat. Dies sei mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Auswirkung der Corona-Pandemie, sagte Hackbarth. Die Gäste wollten die aktuellen Entwicklungen im Auge haben. Der Nordosten zeichnet sich weiter durch eine geringe Sieben-Tage-Inzidenz aus und hatte am Freitag mit einem Wert von 1,4 zusammen mit Sachsen-Anhalt die bundesweit niedrigste Inzidenz.

Wichtig sei für die künftigen Gäste, dass sie bei Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, wenn sie noch nicht abschließend geimpft sind, betonte Hackbarth. Gleichzeitig berichteten die Vermieter, dass es für die Zeit nach den Sommerferien noch reichlich offene Buchungskapazitäten gibt. Die Tourismus-Informationen verzeichneten eine starke Nachfrage nach Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Wandern und Wassersport.

Insgesamt positiv habe sich die Aufhebung der Testpflicht beispielsweise bei Museumsbesuchen ausgewirkt. Auch das Müritzeum in Waren ist zufrieden mit der Besucherresonanz.

Unterdessen hat die Campingbranche ein neues Angebot aufgelegt, das Spontanreisenden eine wesentliche Erleichterung bieten kann. Unter www.campfindo.de steht ihnen die kostenfreie Möglichkeit zur Verfügung, landesweit freie Kapazitäten auf Camping- und Wohnmobilplätzen zu finden. Anschließend könne eine Reservierungsanfrage gestellt werden.

© dpa-infocom, dpa:210710-99-329409/2