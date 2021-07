Autos erfassen Biker und Fußgänger auf B109

Pasewalk. Zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit haben am Freitag für Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 109 bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) gesorgt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, stieß ein Auto mit einem Motorrad zusammen. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Wenige Meter weiter in Belling erfasste ein anderes Auto einen Fußgänger, der dabei verletzt wurde. Die Ursachen beider Unfälle und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Bundesstraße 109 führt von Berlin zur Insel Usedom und gilt als Hauptverkehrsader im Süden Vorpommerns.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-321235/3