Brand in Schiffbauhalle bei Werft in Wismar

Wismar. In einer Schiffbauhalle der MV-Werften in Wismar ist ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Freitag erklärte, sind mehrere Feuerwehren im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Brand mit dem Bau eines großen Kreuzfahrtschiffes bei den MV-Werften zusammenhängen. Außerhalb der Werft sei kein Rauch festzustellen. Über Verletzte sei derzeit nichts bekannt. Details über Schaden und Umfang seien noch unklar. Bei den MV-Werften wird derzeit das riesige Kreuzfahrtschiff "Global 1" gebaut, dass 2022 ausgeliefert werden soll.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-318130/2