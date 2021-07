Biker stirbt bei Frontalkollision mit Laster auf Rügen

Bergen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Motorradfahrer auf der Insel Rügen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Stralsund mitteilte, war der 48 Jahre alte Mann am Donnerstag bei Bergen auf gerader Strecke plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende Lkw-Fahrer habe noch versucht, auszuweichen, den Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Das Motorrad geriet in Brand.

Der Biker von der Insel Rügen wurde weggeschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer kam mit einem schweren Schock in eine Klinik. Die Straße nach Sassnitz war zur Bergung längere Zeit gesperrt, was zu Staus im Urlauberverkehr führte. Der Sachschaden wurde auf rund 14.000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt.

