Landeszootag erneut mit freiem Eintritt für Kinder

Schwerin. Zum Landeszootag am 30. Juli bekommen Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren wie schon im Vorjahr freien Eintritt. Die Aktion zum Ende der Sommerferien sei auch ein kleines Dankeschön an Kinder und Eltern für die Geduld und für das Mitmachen bei den Corona-Schutzmaßnahmen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch in Schwerin. Gerade Kinder hätten während der Pandemie viele Einschränkungen hinnehmen müssen. Zudem sollten Interesse und Begeisterung junger Menschen für die 19 Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern geweckt werden.

Für den Landeszootag 2021, erneut eine gemeinsame Aktion von Land und Landeszooverband, sei das Motto "Kinder-Tiere-Bildung" gewählt worden. "Damit unterstützen wir in unseren Zoos in besonderer Weise die Bildungsfunktion, die die Zoos als außerschulische Bildungsstandorte für junge und ältere Gäste wahrnehmen", sagte der Verbandsvorsitzende Timo Schikora.

Besuche in den Zoologischen Gärten und Tierparks seien nicht nur erlebnis-, sondern auch lehrreich und beeinflussten das Verhalten, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD). "Was man kennt, das schätzt und schützt man auch, das gilt gerade im Arten- und Naturschutz."

Am Zootag beteiligen sich unter anderem die Zoos in Rostock, Schwerin und Stralsund, die Tierparks in Ueckermünde, Neustrelitz, Wismar und Wolgast, sowie das Tropenhaus Bansin, der Vogelpark Marlow, das Meeresmuseum und Ozeaneum in Stralsund, das Müritzeum und der Naturerlebnispark Tollensetal in Mühlenhagen.

© dpa-infocom, dpa:210707-99-291851/2