Einbrecher stehlen Kita-Kindern Hochbeete

Grevesmühlen. Die Polizei in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) fahndet nach Hochbeeten für den Kräuter- und Blumenanbau. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, haben besonders herzlose Diebe die beiden Beete aus einer Kindertagesstätte gestohlen. Die Pflanzen samt Erde war den Einbrechern aber auch zu schwer: Sie kippten den Inhalt einfach auf das Kitagelände. Die Tat habe sich am Wochenende ereignet und sei am Montag bemerkt und angezeigt worden.

