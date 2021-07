Bildungsministerium: Grünes Licht für Schulfahrten

Rostock. Das Bildungsministerium hat auf die Forderung des Jugendherbergswerks (DJH) nach grünem Licht für Schulfahrten reagiert. Schulfahrten sind demnach ab dem kommenden Schuljahr wieder möglich. Der Vorstand des DJH-Landesverbands MV, Kai-Michael Stybel, hatte am Wochenende gesagt, dass alle Beteiligten in Schulen und Herbergen Klarheit für eine langfristige verbindliche Planung bräuchten, die es aber im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht gebe.

Ein Ministeriumssprecher verwies am Montag auf einen Brief vom 31. Mai an alle Schulleiter in Mecklenburg-Vorpommern. Darin heißt es wörtlich: "Nach dem aktuellen Stand können ab dem Schuljahr 2021/2022 auch mehrtägige Schulfahrten mit Übernachtungen wieder durchgeführt werden können." Dieses Schreiben habe den Charakter eines Erlasses.

© dpa-infocom, dpa:210705-99-267296/2