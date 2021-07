Eine Mitarbeiterin in einem Corona-Testzentrum macht bei einem Mädchen einen Corona-Test.

Gesundheit Eine neue Corona-Infektionen in MV: Inzidenz sinkt auf 1,3

Rostock. Die Corona-Inzidenz ist in Mecklenburg-Vorpommern leicht auf 1,3 gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) meldete am Sonntag einen neuen Corona-Fall. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich damit auf 44 165. Samstag und eine Woche zuvor waren jeweils zwei neue Fälle gemeldet worden.

Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, 2,1 betragen. Am Samstag lag sie bei 1,4. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion blieb am Sonntag konstant bei 1156.

Im Nordosten können weiterhin die drei Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte eine Inzidenz von 0,0 vorweisen. Die höchste Inzidenz hat Schwerin mit 4,2.

Als genesen gelten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lagus-Angaben 42 917 Menschen. Derzeit werden elf Corona-Patienten in Kliniken behandelt, fünf davon auf Intensivstationen.

