Bahn Erster Nachtzug aus Basel in MV angekommen

Der erste Urlaubs-Express aus Basel ist in den Bahnhof eingefahren.

Der geringe Anteil von ausländischen Gästen war immer ein Problem für die sonst so erfolgreiche Tourismusbranche in MV. Zu Beginn der Saison 2021 kann nun ein Nachtzug Touristen aus der Schweiz, aber auch aus Baden-Württemberg, in den Nordosten bringen.