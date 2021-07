Rostock. Aufsteiger Hansa Rostock testet in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig. Die Partie findet am 17. Juli (14.00 Uhr) im Ostseestadion statt. Für das Match gegen den Zweitliga-Absteiger sind 2250 Zuschauer zugelassen. Eine Woche später empfängt die Mannschaft von Trainer Jens Härtel in der 2. Liga zum Pflichtspielauftakt den Karlsruher SC.

