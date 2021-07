Zwei neue Corona-Infektionen gemeldet: Inzidenz bei 1,7

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag zwei weitere Corona-Neuinfektionen registriert worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, blieb damit die Inzidenz pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen konstant bei 1,7. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich damit auf 44.158. Auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion blieb konstant bei 1156.

Die Inzidenz in den Kreisen und kreisfreien Städten liegt zwischen 0,0 im Landkreis Rostock und 5,2 im Kreis Ludwigslust-Parchim.

Als genesen gelten in Mecklenburg-Vorpommern nach Lagus-Angaben etwa 42.900 Menschen. Derzeit werden zwölf Corona-Patienten in Kliniken behandelt, fünf davon auf Intensivstationen.

Etwa 886.400 Menschen haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts wenigstens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Gut 625.600 gelten als vollständig geimpft.

